Лидер демократов Таиланда объявил об отставке из-за провала на выборах
Лидер Демократической партии («Прачитипат») Таиланда Абхисит Ветчачив подал в отставку из-за провала на парламентских выборах, которые прошли в стране в это воскресенье, 24 марта. При этом политик попросил прощения у своих однопартийцев.
«Я прошу прощения за то, что не смог привести партию к успеху», - сказал Ветчачив.
Дело в том, что, по итогам подсчета 92% голосов, демократы получили лишь 35 мест в парламенте Таиланда. А на первом месте идет партия «Для Таиланда» («Пхыа Тхаи»): она может получить 146 мест, за ней же следует «Народная государственная сила» («Пхаланг прачарат») со 141 мандатом, передает ТАСС со ссылкой на источник в избирательной комиссии.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 24 марта, в Таиланде состоялись первые после военного переворота 2014 года парламентские выборы.
ИСТОЧНИК KP.RU