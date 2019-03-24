Лидер демократов Таиланда объявил об отставке из-за провала на выборах

СЕГОДНЯ 23:20 2019-03-24T23:20:08+03:00

По итогам подсчета 92% голосов, партия Абхисита Ветчачива получила лишь 35 мест в парламенте

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Лидер Демократической партии («Прачитипат») Таиланда Абхисит Ветчачив подал в отставку из-за провала на парламентских выборах, которые прошли в стране в это воскресенье, 24 марта. При этом политик попросил прощения у своих однопартийцев.

«Я прошу прощения за то, что не смог привести партию к успеху», - сказал Ветчачив.

Дело в том, что, по итогам подсчета 92% голосов, демократы получили лишь 35 мест в парламенте Таиланда. А на первом месте идет партия «Для Таиланда» («Пхыа Тхаи»): она может получить 146 мест, за ней же следует «Народная государственная сила» («Пхаланг прачарат») со 141 мандатом, передает ТАСС со ссылкой на источник в избирательной комиссии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в воскресенье, 24 марта, в Таиланде состоялись первые после военного переворота 2014 года парламентские выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU