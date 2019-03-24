2019-03-25T00:04:33+03:00
Общество

Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер

Виктор Хоххаузер скончался на 96-м году жизни
Юлия ДИВЕЕВА
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Виктор и Лилиан Хоххаузеры. Фото: скриншот видеоВиктор и Лилиан Хоххаузеры. Фото: скриншот видео
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В Лондоне умер британский импресарио Виктор Хоххаузер. Об этом сообщает пресс-атташе Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) Катерина Новикова.

По ее данным, Хоххаузер скончался 22 марта в возрасте 95 лет в госпитале. Рядом с ним находились его родные и близкие. В воскресенье, 24 марта, прошли его похороны.

Новикова отметила, что Большой театр выражает искренние соболезнования в связи с кончиной легендарного импресарио, который познакомил Запад с советскими артистами.

"Это большая потеря для искусства, особенно для развития культурных связей между Россией и Великобританией, огромную роль в укреплении которых играл выдающийся импресарио Виктор Хоххаузер", - сказала пресс-атташе ГАБТ.

Именно Хоххаузер вместе с супругой Лилиан первыми смогли вывезти из СССР на западные гастроли таких великих советских музыкантов и знаменитые коллективы, как Давид Ойстрах, Эмиль Гилельс, Святослав Рихтер, Дмитрий Шостакович, Леонид Коган, а также Ансамбль народного танца Игоря Моисеева, труппа Мариинского театра, передает ТАСС.

"На протяжении более 50 лет постоянными организаторами гастролей Большого театра в Лондоне также были именно Хоххаузеры", - подчеркнула Новикова.

Гастроли балета Большого театра на сцене Королевского Ковент-Гардена в 2016 году, стали последними выступлениями, организованными Хоххаузерами для ГАБТ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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