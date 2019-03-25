2019-03-25T00:24:21+03:00
Политика

Пушков: "Демократы уже твердят, что Трамп повлиял на Мюллера"

Российский сенатор считает, что оппонентов республиканца доклад спецпрокурора не убедит в невиновности президента США
Юлия ДИВЕЕВА
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Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Фото: СОЦСЕТИ
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В риторике демократов ничего не изменится и после публикации выводов расследования спецпрокурора США роберта Мюллера о предполагаемом вмешательстве РФ в предвыборную гонку в Америке в 2016 году. Такое мнение высказал председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Демократы все равно будут кричать, что сговор был. Маньякам теории заговора не нужны факты - им нужно нагнетать страсти и зарабатывать на этом очки. Уже твердят, что Трамп неведомым образом повлиял на Мюллера. Цирк", - написал он в своем Тwitter.

Сенатор также прокомментировал пост одного из пользователей, появившийся после публикации Минюстом США выводов расследования. По мнению Пушкова, теперь начнут появляться новые безумные версии случившегося, которые будут вписываться в теорию заговора, такие как эта.

"Мюллер сговор с Путиным: это единственное объяснение", - предположил пользователь @zerohedge.

Как сайт kp.ru писал ранее, Минюст США 24 марта опубликовал основные положения из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию 2016 года.

Согласно документу, следствие не выявило свидетельств того, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборного штаба Трампа вступали в сговор с Россией или координировали с российской стороной действия, призванные повлиять на президентские выборы. Также спецпрокурор пришел к выводу, что 45-й президент не совершал никаких действий, которые можно было бы расценивать как воспрепятствование правосудию.

Однако Мюллер считает, что Россия все же пыталась влиять на президентсткие выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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