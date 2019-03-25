Турция поставит вопрос о Голанских высотах на заседании Генассамблеи ООН

СЕГОДНЯ 01:28 2019-03-25T01:28:02+03:00

Эрдоган также планирует обсудить с Трампом его решение признать суверенитет Израиля на этих территориях

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Вопрос о признании Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами будет вынесен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН турецкой делегацией. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы перенесем тему Голанских высот в ООН. Невозможно, чтобы Генассамблея ООН одобрила это", - сказал он в эфире телеканала TGRT.

Он напомнил, что в ООН уже было принято решение по этому вопросу и отказ от него может угрожать “миру во всем мире”.

"Я собираюсь встретиться с Трампом и сказать ему, что он совершает большую ошибку, предлагая Голанские высоты (премьеру Израиля Биньямину) Нетаньяху на золотом подносе в качестве подарка к выборам”, - подчеркнул Эрдоган.

Как рассказывал сайт kp.ru, 22 марта президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что США пора уже признать Голанские высоты израильской территорией. Однако заместитель официального представителя главы Организации Объединенных Наций Фархан Хак подчеркнул, что статус Голанских высот в качестве спорной территории остается неизменным.

ИСТОЧНИК KP.RU