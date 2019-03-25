2019-03-25T01:28:02+03:00
Политика

Турция поставит вопрос о Голанских высотах на заседании Генассамблеи ООН

Эрдоган также планирует обсудить с Трампом его решение признать суверенитет Израиля на этих территориях
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вопрос о признании Соединенными Штатами суверенитета Израиля над Голанскими высотами будет вынесен на рассмотрение Генеральной ассамблеи ООН турецкой делегацией. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы перенесем тему Голанских высот в ООН. Невозможно, чтобы Генассамблея ООН одобрила это", - сказал он в эфире телеканала TGRT.

Он напомнил, что в ООН уже было принято решение по этому вопросу и отказ от него может угрожать “миру во всем мире”.

"Я собираюсь встретиться с Трампом и сказать ему, что он совершает большую ошибку, предлагая Голанские высоты (премьеру Израиля Биньямину) Нетаньяху на золотом подносе в качестве подарка к выборам”, - подчеркнул Эрдоган.

Как рассказывал сайт kp.ru, 22 марта президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что США пора уже признать Голанские высоты израильской территорией. Однако заместитель официального представителя главы Организации Объединенных Наций Фархан Хак подчеркнул, что статус Голанских высот в качестве спорной территории остается неизменным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над США с 25 по 30 марта
УЕФА представил талисман чемпионата Европы-2020 года
Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО
Пушков: "Демократы уже твердят, что Трамп повлиял на Мюллера"
Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер
Песков: В Кремле пока не видели доклад по расследованию Мюллера
Лидер демократов Таиланда объявил об отставке из-за провала на выборах
Мюллер в ходе расследования выяснил, что Трамп не совершал преступлений
После ЧП с паромом в Норвегии к врачам обратились 27 человек
Польша объяснила, почему не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам
В конгрессе США заявили о неизбежности импичмента Трампа
Порошенко обвинили в убийстве собственного брата
В Совете Федерации прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Штаб Порошенко призвал Тимошенко извиниться за ложь о расследовании в ЕС
Группа российских военных прибыла в Венесуэлу
Названы ведущие нового сезона «Ледниковый период. Дети»
В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС
Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим