Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над США с 25 по 30 марта

СЕГОДНЯ 02:08 2019-03-25T02:08:46+03:00

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С 25 по 30 марта над территорией США совершит наблюдательный полет российский самолет-лаборатория Ту-154М-ЛК-1 с в российскими военными экспертами на борту. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Воздушное судно вылетит с аэродрома Грейт-Фолс и преодолеет около 5130 километров над Соединенными Штатами в рамках Договора по открытому небу.

Кроме того, российские инспекторы совместно с белорусскими коллегами в это же время облетят территорию Польши на самолете наблюдения Ан-30Б. В свою очередь польские и словацкие наблюдатели получат возможность проинспектировать российскую территорию. Они вылетят с подмосковного аэродрома Кубинка на украинском самолете Ан-30Б, пишет газета Минобороны РФ "Красная звезда"

Также известно, что 25 - 28 марта российские эксперты проведут инспекцию военной деятельности в согласованном районе на территории Швеции в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU