2019-03-25T02:08:46+03:00
Политика

Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над США с 25 по 30 марта

Инспекция пройдет в рамках Договора по открытому небу
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Наблюдатели РФ проинспектируют территорию США на самолете Ту-154М-ЛК-1. Фото: Мнобороны РФНаблюдатели РФ проинспектируют территорию США на самолете Ту-154М-ЛК-1. Фото: Мнобороны РФ
Изменить размер текста:

С 25 по 30 марта над территорией США совершит наблюдательный полет российский самолет-лаборатория Ту-154М-ЛК-1 с в российскими военными экспертами на борту. Об этом сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова.

Воздушное судно вылетит с аэродрома Грейт-Фолс и преодолеет около 5130 километров над Соединенными Штатами в рамках Договора по открытому небу.

Кроме того, российские инспекторы совместно с белорусскими коллегами в это же время облетят территорию Польши на самолете наблюдения Ан-30Б. В свою очередь польские и словацкие наблюдатели получат возможность проинспектировать российскую территорию. Они вылетят с подмосковного аэродрома Кубинка на украинском самолете Ан-30Б, пишет газета Минобороны РФ "Красная звезда"

Также известно, что 25 - 28 марта российские эксперты проведут инспекцию военной деятельности в согласованном районе на территории Швеции в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 360 беженцев покинули лагерь "Эр-Рукбан" за сутки
Эрдоган хочет изменить статус собора Святой Софии из музея в мечеть
Турция поставит вопрос о Голанских высотах на заседании Генассамблеи ООН
УЕФА представил талисман чемпионата Европы-2020 года
Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО
Пушков: "Демократы уже твердят, что Трамп повлиял на Мюллера"
Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер
Песков: В Кремле пока не видели доклад по расследованию Мюллера
Лидер демократов Таиланда объявил об отставке из-за провала на выборах
Мюллер в ходе расследования выяснил, что Трамп не совершал преступлений
После ЧП с паромом в Норвегии к врачам обратились 27 человек
Польша объяснила, почему не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Большунов стал вторым в общем зачете Кубка мира по лыжным гонкам
В конгрессе США заявили о неизбежности импичмента Трампа
Порошенко обвинили в убийстве собственного брата
В Совете Федерации прокомментировали заявление НАТО о бомбардировках Югославии
Штаб Порошенко призвал Тимошенко извиниться за ложь о расследовании в ЕС
Группа российских военных прибыла в Венесуэлу
Названы ведущие нового сезона «Ледниковый период. Дети»
В Белграде сербские радикалы сожгли флаги НАТО и ЕС
Румыния переносит посольство в Израиле в Иерусалим