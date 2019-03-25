2019-03-25T02:32:47+03:00
В мире

Эрдоган хочет изменить статус собора Святой Софии из музея в мечеть

Президент снова предложил сделать доступ в стамбульский храм свободным
Юлия ДИВЕЕВА
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Собор Святой Софии в СтамбулеСобор Святой Софии в СтамбулеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Турции Тайип Эрдоган снова поднял тему изменения статуса собора Святой Софии. В это воскресенье глава государства заявил, что граждане страны должны иметь возможность свободно посещать здание храма, а для этого его надо сделать действующей мечетью.

"Туристы всех вероисповеданий сейчас могут бесплатно заходить в Голубую мечеть, которая расположена по соседству. Со Святой Софией можно сделать аналогично", - сказал он в интервью телеканалу TGRT.

Эрдоган уточнил, что статус собора возможно будет пересмотрен после муниципальных выборов, которые пройдут в Турции 31 марта. Хотя еще несколько дней назад президент заявлял, что он не поддерживает идею превращения собора в мечеть, поскольку это может привести к серьезным последствиям.

Как рассказывал сайт kp.ru, Эрдоган регулярно поднимает вопрос о статусе софийского собора в Стамбуле. Так здесь уже читают коран и совершают службы во время священного для мусульман месяца Рамадана.

Напомним, Святая София была патриаршим православным собором. В 1453 году, после захвата города османскими турками, собор был обращен в мечеть, а в 1935 году Кемаль Ататюрк превратил его в музей в качестве символа отхода от османского прошлого. Собор - памятник византийского зодчества. Он возводился в 532 - 537 годах по указанию императора Юстиниана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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