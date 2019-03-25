В Москве водитель джипа сбил пешехода и скрылся с места ДТП

СЕГОДНЯ 04:15 2019-03-25T04:15:04+03:00

Изменить размер текста: A A

На Рязанском проспекте в Москве водитель внедорожника в ночь на понедельник сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Об этом сообщили в в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло 24 марта в 22:40 в районе дома номер 61. Пострадавший скончался на месте от полученных при столкновении с машиной травм.

Полиция разыскивает в связи с наездом автомобиль Range Rover. На месте следователи устанавливают обстоятельства происшествия, передает ТАСС.

Напомним, в воскресенье в столице еще один человек стал жертвой ДТП. В Кутузовском тоннеле утром Mitsubishi Lancer врезалась в ограждение. В результате аварии водитель погиб, и один человек получил травмы.

Известно, что погибший 1988 года рождения, имел более 50 штрафов, преимущественно за превышении скорости. В этот раз мужчина не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU