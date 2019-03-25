2019-03-25T05:04:38+03:00
Политика

Демократов в Конгрессе США разочаровали итоги расследования Мюллера

Законодатели намерены продолжать свое расследование
Юлия ДИВЕЕВА
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В Конгрессе США продолжат расследование против Дональда ТрампаВ Конгрессе США продолжат расследование против Дональда ТрампаФото: REUTERS
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Пока республиканцы Конгресса США празднуют полное оправдание президента Дональда Трампа после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, демократы не скрывают своего разочарования. Они уже потребовали, чтобы Минюст отправил на Капитолийский холм все материалы по делу о предполагаемом сговоре с Россией. законодатели намерены продолжать свое расследование по этому же вопросу.

Кроме того, демократы крайне недовольны решением главы Минюста и генерального прокурора Уильяма Барра не преследовать в судебном порядке Трампа по обвинению в препятствовании правосудию. Член палаты представителей Джерри Надлер, который возглавляет одно из нескольких текущих расследований по делу Трампа, сказал, что он скоро вызовет Барра для дачи показаний в профильном комитете, передает CNN.

«Специальный советник Мюллер работал в течение 22 месяцев, чтобы определить, в какой мере президент Трамп препятствовал правосудию. Генеральному прокурору Барру потребовалось 2 дня, чтобы сказать американскому народу, что, хотя президент не будет оправдан, Министерство юстиции не будет предпринимать никаких действий», - сказал Надлер в своем выступлении.

Как сайт kp.ru писал ранее, Минюст США 24 марта опубликовал основные положения из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по расследованию дела о предполагаемом вмешательстве России в предвыборную кампанию 2016 года. Следствие не выявило свидетельств того, что какой-либо гражданин США или должностное лицо предвыборного штаба Трампа вступали в сговор с Россией или координировали с российской стороной действия, призванные повлиять на президентские выборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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