2019-03-25T05:52:03+03:00
Политика

В Раде рассказали, столько Украина потеряет без транзита российского газа

Депутат парламента страны уверен, что Киеву необходимо договориться с Москвой по этому вопросу
Юлия ДИВЕЕВА
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На Украине призывают власти договариваться с Москвой о транзите газаНа Украине призывают власти договариваться с Москвой о транзите газаФото: REUTERS
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Бюджет Уркаины потеряет не менее трех-пяти миллиардов долларов, если Россия прекратит транзит своего газа через территорию республики. Такое заявление сделал депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович.

"Страна потеряет территорию для транзита газа и нефти и что с нами будет, на чем будем зарабатывать? Огурцы будем выращивать где-то в Польше?", — сказал он в эфире телеканала "112 Украина".

По мнению депутата Рады, власти Украины должны "ехать договариваться" с Москвой.

Как писал сайт kp.ru, ранее в марте стало известно, что с 1 января 2020 года "Газпром" прекратит транзит газа по Трансбалканскому коридору, по которому голубое топливо через Украину, Молдавию и Румынию поставляется в Болгарию и далее в Турцию.

В минувшую пятницу глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что его компания готова продлить контракт на транзит российского газа через территорию Украины и готова вести переговоры по этому вопросу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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