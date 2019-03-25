2019-03-25T07:05:07+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 25 марта 2019 года: утром ожидается гололедица

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 25 марта 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Настоящая весна придет в Москву лишь в середине апреляНастоящая весна придет в Москву лишь в середине апреляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Погода в Москве на 25 марта 2019 года будет переменно облачной. Местами по городу возможны небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем, а утром на дорогах ожидается гололедица.

Температура воздуха днем держится в пределах 4..6 градусов тепла. В ночные же часы столбики термометров опустятся до -1..1. Ветер западного направления будет дуть со скорость 5-10 метров в секунду, а атмосферное давление, согласно данным Гидрометцентра России, составит 742 миллиметра ртутного столба.

Сайт kp.ru писал о том, что ближе к апрелю дождю потеряют свою силу и вовсе прекратятся, а из-за облаков начнет выглядывать солнце. При этом полного исчезновения сугробов с улиц столицы стоит ждать лишь к середине следующего месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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