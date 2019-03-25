2019-03-25T08:13:06+03:00
Политика

Порошенко пригрозил врагам неким "смертоносным оружием"

Президент Украины заверил, что в случае необходимости военнослужащие ВСУ умело воспользуются переданным им "мечом"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ранее в Сети раскритиковали Порошенко за речь на церемонии передачи новой техники ВСУРанее в Сети раскритиковали Порошенко за речь на церемонии передачи новой техники ВСУФото: REUTERS
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Украинские военнослужащие имеют в своем распоряжении настоящее "смертоносное оружие", которое при необходимости будет умело использовано против вражеских сил. Такое заявление сделал президент страны Петр Порошенко.

Глава государства рассказал, что на днях в Хмельницкой области состоялась передача ВСУ новейших турецких боевых беспилотников. Тогда же сотрудникам Вооруженных сил вручили и более 420 единиц вооружения и техники.

"Работники оборонной отрасли дали украинским воинам в руки и щит, и меч. Дали смертоносное для врага оружие, которым, уверяю, при необходимости украинская армия умело воспользуется", - написал Порошенко в своем аккаунте Facebook.

При этом он вновь назвал Россию "агрессором" и пообещал укреплять обороноспособность страны в рамках "противостояния" соседнему государству.

Стоит отметить, что ранее сайт kp.ru писал об этой церемонии передачи вооружения на Хмельнитчине. Тогда Порошенко произнес свою речь так, будто переданная военных техника была куплена именно на его деньги, что очень не понравилось пользователям социальных сетей.

В Сети раскритиковали Порошенко за передачу новой техники ВСУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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