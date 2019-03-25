2019-03-25T08:40:29+03:00
Экономика

Названы регионы с самой доступной ипотекой в России

В лидерах оказались Ямало-Ненецкий а.о., Магаданская область и Югра, в аутсайдерах - северокавказские субъекты страны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
68,2% семей в Ямало-Ненецком округе могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества68,2% семей в Ямало-Ненецком округе могут купить в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качестваФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Самая доступная ипотека в России предоставляется жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Югры (Ханты-Мансийский а.о.). В первом регионе 68,2% семей могут позволить себе купить в кредит двухкомнатную квартиру среднего качества, а для двух последующих субъектов показатель составляет 61,8% и 55,9%.

Также в пятерку лидеров рейтинга вошли Ненецкий автономный округ (51,9%), который по сравнению с 2018 годом поднялся на одну позицию, и Мурманская область (44,9%).

"Жители этих регионов имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за относительно высоких зарплат, особенно в автономных округах, и за счет невысоких средних цен на жилье", - говорится в исследовании, опубликованном РИА Новости.

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России

Аутсайдерами же рейтинга оказались регионы Северного Кавказа. Так, наименее доступная ипотека предоставляется жителям Чечни, лишь 7,8% которых могут позволить себе купить квартиру в кредит, Ингушетии (8%) и Дагестана (10,3%). Связано это все с тем, что семьи в данных субъектах обычно являются многодетными и имеют низкий скорректированный доход, а также невысокие официальные зарплаты.

В случае же с Крымом (13,6%) и Севастополем (13,2%), которые оказались в пятерке лидеров антирейтинга, свою роль сыграла привлекательность регионов для жителей других субъектов. Многие россияне переезжают на полуостров, что позволяет ценам на жилье держаться на очень высоком уровне.

Сайт kp.ru писал о том, что в рамках повышения доступности ипотеки было принято решение ввести так называемые "ипотечные каникулы", которые позволят заемщикам временно не вносить выплаты в случае возникновения чрезвычайно ситуации.

Путин о снижении ставок по ипотеке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Порошенко пригрозил врагам неким "смертоносным оружием"
Сергей Безруков: «Сериал «Годунов. Продолжение» откроет одну из самых трагичных страниц истории
Патрушев объяснил, почему США так ведут себя по отношению к Венесуэле
В Госдуме предложили полностью запретить продукты с трансжирами
Запущенная из Газы ракета попала в дом на территории Израиля
Российские военные прибыли в Венесуэлу на двусторонние консультации
Погода в Москве на 25 марта 2019 года: утром ожидается гололедица
По Мексике к США движется новый караван мигрантов
В ДНР сообщили о "подлом плане" Порошенко
Советский разведчик назвал причину проигрыша Спасского в матче с Фишером
В Раде рассказали, столько Украина потеряет без транзита российского газа
Взрыв произошел на военной базе США в Японии
Демократов в Конгрессе США разочаровали итоги расследования Мюллера
Патрушев считает, что ДРСМД может стать многосторонним документом
В Москве водитель джипа сбил пешехода и скрылся с места ДТП
"Лучший учитель в мире" получил в Дубае премию в один миллион долларов
В Польше задержали бывшего главу компании-владельца ТЦ "Зимняя Вишня"
Более 360 беженцев покинули лагерь "Эр-Рукбан" за сутки
Из музея в мечеть: Эрдоган хочет изменить статус собора Святой Софии
Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над США с 25 по 30 марта