Названы регионы с самой доступной ипотекой в России
Самая доступная ипотека в России предоставляется жителям Ямало-Ненецкого автономного округа, Магаданской области и Югры (Ханты-Мансийский а.о.). В первом регионе 68,2% семей могут позволить себе купить в кредит двухкомнатную квартиру среднего качества, а для двух последующих субъектов показатель составляет 61,8% и 55,9%.
Также в пятерку лидеров рейтинга вошли Ненецкий автономный округ (51,9%), который по сравнению с 2018 годом поднялся на одну позицию, и Мурманская область (44,9%).
"Жители этих регионов имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за относительно высоких зарплат, особенно в автономных округах, и за счет невысоких средних цен на жилье", - говорится в исследовании, опубликованном РИА Новости.
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки в России
Аутсайдерами же рейтинга оказались регионы Северного Кавказа. Так, наименее доступная ипотека предоставляется жителям Чечни, лишь 7,8% которых могут позволить себе купить квартиру в кредит, Ингушетии (8%) и Дагестана (10,3%). Связано это все с тем, что семьи в данных субъектах обычно являются многодетными и имеют низкий скорректированный доход, а также невысокие официальные зарплаты.
В случае же с Крымом (13,6%) и Севастополем (13,2%), которые оказались в пятерке лидеров антирейтинга, свою роль сыграла привлекательность регионов для жителей других субъектов. Многие россияне переезжают на полуостров, что позволяет ценам на жилье держаться на очень высоком уровне.
Сайт kp.ru писал о том, что в рамках повышения доступности ипотеки было принято решение ввести так называемые "ипотечные каникулы", которые позволят заемщикам временно не вносить выплаты в случае возникновения чрезвычайно ситуации.
Путин о снижении ставок по ипотеке.
ИСТОЧНИК KP.RU