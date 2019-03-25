Число бюджетных мест в российских вузах будет увеличено

СЕГОДНЯ 09:00 2019-03-25T09:00:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Число бюджетных мест на отдельных специальностях высшего образования в российских вузах в 2019 году будет увеличено. Об этом сообщили в министерстве образования и науки РФ.

В случае с бакалаврами и специалистами основные изменения произойдут по направлениям «Искусство и культура», «Гуманитарные науки», «Науки об обществе», «Образование и педагогические науки», «Математика и естественные науки», «Инженерное дело, технологии и технологические науки», «Здравоохранение и медицинские науки» и «Сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки».

Для магистров же больше бюджетных мест станет в области «Образования и педагогических наук», «Искусства и культуры», а также «Сельского хозяйства и сельскохозяйственных наук». Квота была сформирована в соответствии с необходимостью подготовки кадров именно по этим специальностям, однако насколько ее размер будет увеличен пока неизвестно.

Телеканал RT уточняет, что всего на 2019 год запланировано 495,4 тыс. бюджетных мест по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Сайт kp.ru писал о том, что сейчас высшее обучение за счет государства доступно лишь для 57 из 100 выпускников школ. На бюджет поступить все сложнее, при этом проходной балл в частных университетах и на платных отделениях государственных вузов где-то даже выше.

ИСТОЧНИК KP.RU