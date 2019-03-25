2019-03-25T10:31:51+03:00
Общество

Московская канатная дорога остановилась из-за учений МЧС

Ранее в СМИ появилась информация об аварии
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Цель учений - повышение безопасности перевозки пассажиров.Цель учений - повышение безопасности перевозки пассажиров.Фото: Алиса ТИТКО
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Покататься на Московской канатной дороге с самого утра 25 марта было невозможно - прохожие обратили внимание, что кабинки не движутся. В СМИ предположили, что произошла авария. Но никаких аварий на канатной дороге нет, перевозка пассажиров начнется по расписанию понедельника, в штатном режиме. А работает Московская канатная дорога по понедельникам с 16.00 до 22.00.

- Утром на территории канатной дороги стартовали плановые тренировочные учения МЧС, которые продлятся до полудня. Сегодня спасатели отрабатывают на канатной дороге ситуацию с эвакуацией пассажиров из кабин канатной дороги, в том числе над Москвой-рекой. Учения будут проходить каждый понедельник до 24 апреля, - сообщили в пресс-службе Московской канатной дороге.

Как уточнили в пресс-службе, учения проходят с целью отработки различных ситуаций службами МЧС, которые могут возникнуть на канатных дорогах. Их цель - повышение безопасности перевозки пассажиров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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