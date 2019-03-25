Стало известно на какие цели США планируют потратить $300 млн в Сирии

СЕГОДНЯ 10:40 2019-03-25T10:40:03+03:00

В пояснении к американскому бюджету на 2020 год указывается, что средства пойдут на подготовку и экипировку «проверенной сирийской оппозиции»

Изменить размер текста: A A

В бюджете Соединенных Штатов на следующий год предусмотрено выделение 300 млн долларов на операцию в Сирии. Министерство обороны, в обосновании к основному финансовому документу страны, указывается, что эта сумма будет использована для создания условий, «в которых ИГ* (запрещена в РФ) не могло бы вновь укрепиться и найти безопасное убежище после вывода американских войск из Сирии».

В документе отмечается, что основную ставку США делают на оппозицию, без которой «успехи в деле обеспечения безопасности Сирии могли бы сойти на нет». Ключевое значение в подходах Минобороны, как указывается в объяснении в бюджету, имеют "оснащение, снабжение и расширение возможностей местных сил, относящихся к проверенным группам сирийской оппозиции».

При этом, как считает политолог Александр Асафов, США, объявив о том, что намерены вывести свои войска из Сирии, в настоящий момент ищут варианты, которые позволят им сохранить свое присутствие в стране. В связи с чем они и меняют формат своих операций.

"Но в любом случае США сохранят присутствие в регионе, потому что основная стратегия Штатов не выполнена, - приводит RT слова эксперта. - Конечно, такой формальный вывод войск состоится, но само присутствие под прикрытием помощи оппозиции, курдам, под прикрытием борьбы с оставшимися ячейками ИГ* сохранится".

Асафов подчеркнул, что для США сохранить влияние в Сирии является частью интересов национальной безопасности.

* - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в России

ИСТОЧНИК KP.RU