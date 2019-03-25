2019-03-25T10:56:34+03:00
Политика

Россия отказалась направлять своих наблюдателей на украинские выборы

Власти не хотят подвергать граждан угрозе заведомого преследования
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Действия украинских властей лишили российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссииДействия украинских властей лишили российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссииФото: REUTERS
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Россия не будет направлять своих наблюдателей на выборы президента Украины, чтобы не подвергать их угрозе заведомого преследования. Такое заявление сделали в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве подчеркнули, что дискриминационные шаги киевских властей лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии.

"Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя. Грубо нарушены дух и буква Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов. В ту же линию вписывается решение украинских властей не открывать избирательные участки при своих загранучреждениях в России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

В тексте подчеркивается, что сложившаяся на Украине ситуация происходит на фоне дефицита доверия граждан к представителям власти, а потому легитимность выборов вызывает сомнения. "Киеву явно есть что скрывать и от своего населения, и от международного сообщества", - считают российские дипломаты.

В связи с этим МИД продолжит внимательно следить за ходом избирательной кампании в соседней стране, даже несмотря на отсутствие российских наблюдателей.

Напомним, что Верховная рада еще в начале года приняла законопроект, запрещающий гражданам РФ присутствовать на выборах президента Украины в 2019 году.

Сайт kp.ru писал о том, что многие международные организации, в том числе ОБСЕ, осудили такие действия Киева, а в самой Москве уже тогда отказались отправлять своих наблюдателей на территорию соседней страны из соображений безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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