Россия отказалась направлять своих наблюдателей на украинские выборы

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-25T10:56:34+03:00

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Россия не будет направлять своих наблюдателей на выборы президента Украины, чтобы не подвергать их угрозе заведомого преследования. Такое заявление сделали в пресс-службе министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве подчеркнули, что дискриминационные шаги киевских властей лишают российских экспертов возможности принять участие в наблюдательной миссии.

"Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя. Грубо нарушены дух и буква Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов. В ту же линию вписывается решение украинских властей не открывать избирательные участки при своих загранучреждениях в России", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

В тексте подчеркивается, что сложившаяся на Украине ситуация происходит на фоне дефицита доверия граждан к представителям власти, а потому легитимность выборов вызывает сомнения. "Киеву явно есть что скрывать и от своего населения, и от международного сообщества", - считают российские дипломаты.

В связи с этим МИД продолжит внимательно следить за ходом избирательной кампании в соседней стране, даже несмотря на отсутствие российских наблюдателей.

Напомним, что Верховная рада еще в начале года приняла законопроект, запрещающий гражданам РФ присутствовать на выборах президента Украины в 2019 году.

Сайт kp.ru писал о том, что многие международные организации, в том числе ОБСЕ, осудили такие действия Киева, а в самой Москве уже тогда отказались отправлять своих наблюдателей на территорию соседней страны из соображений безопасности.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU