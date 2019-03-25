Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев рассказал, зачем нужен «суверенный интернет»

СЕГОДНЯ 11:16 2019-03-25T11:16:48+03:00

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В России активно прорабатывается вопрос о создании «суверенного интернета». У многих пользователей эта инициатива вызывает панику, все чаще звучат призывы не отключать страну от Всемирной паутины и не допускать изоляцию.

На это секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев отвечает, что Россия не планирует вводить никаких ограничений. Об изоляции речи не ведется, зато есть разговор о безопасности, ведь «суверенный интернет» не будет влиять на работу Всемирной сети, но в случае ее отключения, сможет подержать работу всех российских компаний.

- Мы знаем, что существует угроза отключения России от интернета извне. Если вдруг такое произойдет, то необходимо гарантировать работоспособность российских интернет-ресурсов. Тогда россияне смогут пользоваться сетью даже при возникновении у операторов связи проблем с подключением к зарубежным серверам. «Суверенный интернет» окажется кстати и при целенаправленном масштабном внешнем воздействии. То есть, это не изоляция, а вынужденная мера, - прокомментировал Патрушев газете «Известия».

Киберугрозы могут исходить не только от США, но и от Великобритании. Тереза Мэй как-то обмолвилась, что готова «подвергнуть нашу страну кибератакам».

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ИСТОЧНИК KP.RU