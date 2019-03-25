2019-03-25T11:46:56+03:00
Политика

Столтенберг пообещал, что Грузия в итоге станет членом НАТО

По мнению генсека альянса, Тбилиси идет в правильном направлении и достигает успехов в осуществлении реформ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили и генсек НАТО Йенс СтолтенбергПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили и генсек НАТО Йенс СтолтенбергФото: REUTERS
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, поскольку уже достигла огромных успехов на пути евроатлантической интеграции. При этом политик не смог назвать каких-либо конкретных сроков и не стал уточнять, получится ли у республики сделать это без Абхазии и Южной Осетии.

"Грузия – особенный партер НАТО. В прошлом году мы вновь подтвердили, что решение Бухарестского саммита 2008 года остается в силе и Грузия обязательно станет членом НАТО", - сказал генсек на совместной пресс-конференции с премьер-министром республики Мамукой Бахтадзе.

По словам Столтенберга, в настоящий момент Тбилиси идет в правильном направлении и вносит масштабный вклад в дело альянса, даже не являясь его членом. Об этом свидетельствуют многочисленные совместные учения и реформы, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в НАТО уже отмечали Грузию как самую "примерную" страну. Властей республики похвалили за вклад в миссию в Афганистане и обеспечение безопасности в черноморском регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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