Столтенберг пообещал, что Грузия в итоге станет членом НАТО
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, поскольку уже достигла огромных успехов на пути евроатлантической интеграции. При этом политик не смог назвать каких-либо конкретных сроков и не стал уточнять, получится ли у республики сделать это без Абхазии и Южной Осетии.
"Грузия – особенный партер НАТО. В прошлом году мы вновь подтвердили, что решение Бухарестского саммита 2008 года остается в силе и Грузия обязательно станет членом НАТО", - сказал генсек на совместной пресс-конференции с премьер-министром республики Мамукой Бахтадзе.
По словам Столтенберга, в настоящий момент Тбилиси идет в правильном направлении и вносит масштабный вклад в дело альянса, даже не являясь его членом. Об этом свидетельствуют многочисленные совместные учения и реформы, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в НАТО уже отмечали Грузию как самую "примерную" страну. Властей республики похвалили за вклад в миссию в Афганистане и обеспечение безопасности в черноморском регионе.
ИСТОЧНИК KP.RU