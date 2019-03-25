2019-03-25T12:07:41+03:00
Спорт

Вратарь сборной Италии получил травму из-за бутылки

Маттиа Перин уступил место в воротах национальной команды Джанлуиджи Доннаруме
Дарья КРЫЛОВА
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Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Маттиа Перин.Вратарь "Ювентуса" и сборной Италии Маттиа Перин.Фото: REUTERS
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24 марта сборная Италии принимала у себя в Удине на стадионе «Дачия Арена» сборную Финляндии, выиграв со счетом 2:0. Однако же на воротах стоял второй вратарь – Джанлуиджи Доннарума.

Маттиа Перин исчез из заявки за день до игры, как выяснилось из-за травмы, полученной на предыгровой тренировке.

Перин наступил на бутылку воды, оставленную на тренировочном поле, почувствовал резкую боль, но не предал значения и продолжил тренировку. И лишь под конец тренировки был направлен к медикам. Врачи диагностировали вывих лодыжки.

Насколько Перин выбыл из расположения сборной пока не сообщается, но в заявке на следующей матч против сборной Сербии он так же не значится.

Как сообщает Sportmediaset, возможно ему даже придется вернуться в Турин, выйдя из расположения сборной на оставшиеся матчи международного перерыва. Маттиа Перин является вторым вратарем "Ювентуса" после Войцеха Щенсны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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