Роскосмос намерен защитить лунную программу к середине 2019 года

СЕГОДНЯ 12:24 2019-03-25T12:24:47+03:00

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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация планирует защитить российскую программу освоения Луны в правительстве к середине текущего года. По его словам, до конца весны ее должны рассмотреть на Совете Безопасности.

"У нас эта программа будет защищена в рамках принятия новой редакции основ государственной политики в области космической деятельности, - рассказал Рогозин. - Думаю, что это будет сделано где-то в середине этого года".

При этом он пояснил, что в то время как NASA интересуется проектом создания окололунной посещаемой станции (Deep Space Gateaway), Роскосмос вместе с Российской академией наук "нацелены на, то чтобы осуществлять, прежде всего, миссии на поверхности Луны".

Рогозин добавил, что российским специалистам для того, чтобы выбрать наиболее хорошее место для посадки, нужно будет вывести на лунную орбиту ряда аппаратов для зондирования естественного спутника. Кроме того, для ретрансляции сигнала необходимы будут навигационные спутники.

"В этом вопросе мы действительно работаем с американцами, обмениваемся информацией", - отметил глава российской госкорпорации. В частности, Россию интересует наличие у американской станции стыковочного узла, а также адаптированного под российские корабли.

В настоящие момент данные переговоры ведут РКК "Энергия" и NASA.

Дмитрий Рогозин, как писал сайт kp.ru, ранее заявлял об амбициозной лунной программе России, итоговая цель которой создание базы, на которой будут в основном “обитать” роботы-аватары.

ИСТОЧНИК KP.RU