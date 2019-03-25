В подмосковном Чехове загорелся ангар с горюче-смазочными материалами

СЕГОДНЯ 12:05 2019-03-25T12:06:57+03:00

Данных о пострадавших пока не поступало Фото: скриншот с видео

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В пригороде подмосковного Чехова загорелся ангар, внутри которого хранились горюче-смазочные материалы.

Первые сообщение о случившемся начали поступать утром в понедельник, 25 марта, около 10:00. Очаг возгорания был обнаружен на территории бывшей фермы в деревне Сергеево Чеховского района. К настоящему моменту площадь пожара увеличилась уже до 2,4 тысячи квадратных метров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/699096" frameborder="0"></iframe> На окраине Чехова, в микрорайоне Винюково горят склады.

На сайте МЧС РФ по Московской области уточняется, что на месте происшествия уже работают пожарные бригады в составе 72 человек и 20 единиц техники. Из них 30 человек и 8 машин относятся к министерству по чрезвычайным ситуациям.

Причины пожара пока неизвестны. Данных о пострадавших не поступало.

Между тем, всего несколько дней назад еще один ангар загорелся под Липецком. Сайт kp.ru писал о том, что тогда в огне погибли четыре сотрудника сельскохозяйственного предприятия ООО "Москва-Дон".

ИСТОЧНИК KP.RU