2019-03-25T12:06:57+03:00
Происшествия

В подмосковном Чехове загорелся ангар с горюче-смазочными материалами

К настоящему моменту площадь пожара составила 2,4 тысячи кв. метров [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Данных о пострадавших пока не поступалоДанных о пострадавших пока не поступалоФото: скриншот с видео
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В пригороде подмосковного Чехова загорелся ангар, внутри которого хранились горюче-смазочные материалы.

Первые сообщение о случившемся начали поступать утром в понедельник, 25 марта, около 10:00. Очаг возгорания был обнаружен на территории бывшей фермы в деревне Сергеево Чеховского района. К настоящему моменту площадь пожара увеличилась уже до 2,4 тысячи квадратных метров.

На окраине Чехова, в микрорайоне Винюково горят склады.

На сайте МЧС РФ по Московской области уточняется, что на месте происшествия уже работают пожарные бригады в составе 72 человек и 20 единиц техники. Из них 30 человек и 8 машин относятся к министерству по чрезвычайным ситуациям.

Причины пожара пока неизвестны. Данных о пострадавших не поступало.

Между тем, всего несколько дней назад еще один ангар загорелся под Липецком. Сайт kp.ru писал о том, что тогда в огне погибли четыре сотрудника сельскохозяйственного предприятия ООО "Москва-Дон".

ИСТОЧНИК KP.RU

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