Итальянского журналиста отказались пускать на Украину

СЕГОДНЯ 12:35 2019-03-25T12:35:37+03:00

Пограничники решили, что цель пребывания Марка Иннаро на территории их страны недостаточно обоснована

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Сотрудники украинской погранслужбы отказали во въезде в страну сотруднику итальянского государственного телеканала RAI Марку Иннаро, который в настоящий момент работает в Москве.

По словам самого журналиста, в понедельник утром он собирался забрать свою аккредитацию, однако силовики не дали ему пересечь границу. Причиной таких действий было названо "недостаточное обоснование цели пребывания" в стране.

"Как будто я должен как журналист давать обоснование того, что я делаю. Cказали, что решение не подлежит обжалованию. <...> Это автогол в свои ворота. ", — прокомментировал случившееся Иннаро.

Мужчина считает, что ему отказали во въезде лишь из-за места жительства. При этом он уже уведомил консульство об инциденте.

Вице-президент ассоциации итальянских предпринимателей России Витторио Торрембини, в свою очередь, указал на то, что посольство республики на Украине заранее договорилось о проведении Иннаро нескольких интервью с лидерами религиозных структур и членами политических кругов страны в рамках освещения президентских выборов. Теперь же все планы сорвались. Министерство иностранных дел Италии уже подготовило ноту протеста, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что представителям СМИ все чаще запрещают въезжать на территорию Украины. При этом в большинстве случаев причиной является посещение ими Крыма.

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ИСТОЧНИК KP.RU