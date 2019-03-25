Госдума назвала заявление Порошенко о "смертоносном оружии" выдумкой
Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил о том, что слова действующего президента Украины Петра Порошенко о "смертоносном оружии" являются "бредом и выдумкой".
Также в интервью RT он отметил, что подобные высказывания украинский лидер делает "исключительно в рамках предвыборной риторики".
- Он старается подыграть определённой категории населения. Тем не менее на Украину никто не покушается, так что подобная агрессивная риторика не что иное, как агония со стороны Порошенко, - подчеркнул Швыткин.
Ранее Порошенко заявил, что армия Украины в случае необходимости «умело воспользуется смертоносным для врага оружием».
При этом украинский лидер назвал Россию "агрессором" и пообещал, что Киев продолжит укреплять обороноспособность для того, чтобы успешно "противостоять" восточному соседу.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале этого года украинский лидер Петр Порошенко заявил, что никто не способен остановить Украину. Политик подчеркнул, что независимость страны стала крепче с созданием "автокефальной" церкви.
Порошенко освистали на встрече с избирателями в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU
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