2019-03-25T12:48:18+03:00
Общество

Минкульт не исключает запрет посещения музеев России с сумками и рюкзаками

Соответствующие рекомендации будут даны после инцидента в Историческом музее
Марина ВЕНЦОВА
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В России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзакамиВ России могут запретить проход в музеи с сумками и рюкзакамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Директор департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов рассказал, что ведомство в настоящее время внимательно изучает инцидент в Историческом музее, где журналисты "МК" для того, чтобы проверить систему безопасности, повесили собственную картину. По итогам рассмотрения данной ситуации, по его словам, не исключено, что при посещении музеев посетителей обяжут сдавать сумки и рюкзаки.

"Да, это создаст определенные неудобства посетителям. Но если идея добавить что-то в экспозицию может кому-то прийти в голову - возможность реализации такого умысла необходимо исключать", - приводит ТАСС слова Кононова.

Как отметил директор департамента музеев, правоохранительные органы дадут правовую оценку действиям журналистов, а уже потом будут даны соответствующие рекомендации музеям.

Накануне неизвестные на выставке "Николай II. Семья и престол" в Историческом музее повесили собственную картину. Позже стало известно, что это сделали журналисты для того, чтобы проверить систему безопасности музея.

Ранее сайт kp.ru писал, что на газах у посетителей неизвестный украл из Третьяковской галереи картину Куинджи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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