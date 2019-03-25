Сын Трампа требует наказать людей, обвинивших его отца в сговоре с РФ

СЕГОДНЯ 12:50 2019-03-25T12:50:37+03:00

По мнению Дональда-старшего, все расследование спецпрокурора Роберта Мюллера превратилось в "одну из крупнейших фальшивок Америки"

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Сын президента США Дональд Трамп-младший потребовал наказать людей, стоящих за обвинениями в адрес его отца. Речь идет, в частности, о "сговоре" республиканца с Россией, доказательств существования которого так и не было представлено.

"Нужно выяснить, каким образом этот фарс начался и подобно снежному кому - благодаря действиям бюрократов - превратился одну из крупнейших фальшивок в Америке. Ответственные должны ответить за это письмо на американской дипломатии", - написал бизнесмен у себя на странице в Twitter.

При этом указал на то, что за все время расследования спецпрокурора Роберта Мюллера было потрачено и мобилизировано огромное количество ресурсов - всего 19 адвокатов, 40 агентов Федерального бюро расследований, 500 свидетелей, а также около 50 млн долларов, 2800 повесток, 500 ордеров на обыск, 230 записей переговоров, 50 записей с прослушивающих устройств и 13 запросов к спецслужбам иностранных государств.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее сам президент США высказался с критикой устроенного демократами демарша. По словам Дональда Трампа, все их действия были незаконны и позорны.

ИСТОЧНИК KP.RU