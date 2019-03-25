2019-03-25T12:56:35+03:00
Здоровье

Диагностировать рак легких смогут без рентгена

Новую методику выстроили с помощью шести белков
Елена АКИМОВА
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Ученые нашли новую методику выявления рака легкихУченые нашли новую методику выявления рака легкихФото: Мария ЛЕНЦ
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Ученые научились диагностировать рак легких без применения рентген-аппарата. Теперь выявить опасное заболевание можно будет с помощью специальной методики, основанной на применении шести белков. Определить их наличие в организме можно с помощью электрохимического чипа, разработанного сибирскими учеными. Технологию уже испытали на группе добровольцев. В планах ученых не только доработать метод, но и научиться определять по данным показателям стадию заболевания.

Рак легких в России встречается довольно часто. По данным ВОЗ в 2018 году каждый пятый онкобольной в России умер именно от этой проблемы. Данное заболевание порой трудно диагностировать, так как опухоль имеет схожие симптомы с хроническим бронхитом или затяжной простудой. В итоге проявляет себя новообразование только на финальной стадии, когда лечение уже почти не действует. Флюорография, которую активно используют на стандартных медобследованиях, тоже не дает полной картины.

Исследователи из Красноярского научного центра СО РАН, Красноярского государственного медицинского университета и Томского государственного университета предложил использовать для диагностики сразу шесть белков-онкомаркеров, которые можно найти в крови человека с онкологическим заболеванием. Группа белков снизит ошибку при постановке диагноза.

Для определения наличия белков в крови, применяют аптомеры — короткие одноцепочечные фрагменты ДНК. Диагностика проводится с помощью специального прибора - электрохимического чип размером с фалангу пальца. Выстраивается специальный график, где разница воздействия тока на частицы крови с признаками онкологии, существенно отличаются от воздействия на кровь здорового человека.

Исследователи надеются, что их методика сможет получить широкое распространение и спасти жизни тысяч пациентов, которые узнают о своем диагнозе на ранней стадии, пишет газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

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