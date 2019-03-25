В Генпрокуратуре РФ рассказали о числе нарушений правил безопасности в местах массового пребывания
Представители Генеральной прокуратуры России назвали число нарушений законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания. В ведомстве рассказали и о проведённых в нескольких регионах страны проверках.
- Всего в рассматриваемой сфере прокурорами выявлено более 290 тысяч нарушений закона, в целях их устранения внесено около 48 тысяч представлений в органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, - отметили в ГП РФ.
После трагических событий в Кемерове в ТЦ "Зимняя вишня" по всей страны были проверены тысячи социальных объектов, сообщает RT.
Отмечается, что в некоторых регионах России было установлено большое количество объектов, где допускались нарушения. В частности, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, а пути эвакуации находились в неудовлетворительном состоянии. Также выяснилось, что у эксплуатируемых огнетушителей истекли сроки годности.
В ведомстве отметили, что в 2019 году надзор в указанной сфере будет продолжаться.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Польше задержали бывшего главу компании-владельца ТЦ "Зимняя Вишня". СК РФ прорабатывает вопрос об экстрадиции Вишневского в Россию.
Более того, стало известно о том, что фигурантов дела "Зимней вишни" ждут иски потерпевших на 2 миллиарда рублей. Следователи собрали более 800 томов доказательств на 15 виновных в кемеровском пожаре.
"Зимняя вишня": год после трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU