2019-03-25T13:22:03+03:00
Общество

В Генпрокуратуре РФ рассказали о числе нарушений правил безопасности в местах массового пребывания

После трагических событий в "Зимней вишне" по всей стране были проверены тысячи социальных объектов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Генпрокуратуре РФ рассказали о числе нарушений правил безопасности в местах массового пребыванияВ Генпрокуратуре РФ рассказали о числе нарушений правил безопасности в местах массового пребыванияФото: REUTERS
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Представители Генеральной прокуратуры России назвали число нарушений законодательства об обеспечении безопасности граждан в местах массового пребывания. В ведомстве рассказали и о проведённых в нескольких регионах страны проверках.

- Всего в рассматриваемой сфере прокурорами выявлено более 290 тысяч нарушений закона, в целях их устранения внесено около 48 тысяч представлений в органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, - отметили в ГП РФ.

После трагических событий в Кемерове в ТЦ "Зимняя вишня" по всей страны были проверены тысячи социальных объектов, сообщает RT.

Отмечается, что в некоторых регионах России было установлено большое количество объектов, где допускались нарушения. В частности, отсутствовала автоматическая пожарная сигнализация, а пути эвакуации находились в неудовлетворительном состоянии. Также выяснилось, что у эксплуатируемых огнетушителей истекли сроки годности.

В ведомстве отметили, что в 2019 году надзор в указанной сфере будет продолжаться.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в Польше задержали бывшего главу компании-владельца ТЦ "Зимняя Вишня". СК РФ прорабатывает вопрос об экстрадиции Вишневского в Россию.

Более того, стало известно о том, что фигурантов дела "Зимней вишни" ждут иски потерпевших на 2 миллиарда рублей. Следователи собрали более 800 томов доказательств на 15 виновных в кемеровском пожаре.

"Зимняя вишня": год после трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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