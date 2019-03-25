Нюша «подешевела» после рождения ребенка

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-25T13:05:03+03:00

Стоимость выступлений певицы резко упала, после того как она стала мамой

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«Ценник» на популярную в России певицу Нюшу резко сократился. Это связано с ее материнством. После того, как она родила дочку, возвращение на сцену не стало фееричным. Стоимость выступлений певицы резко снизилась в цене.

Всего полгода назад за часовое выступление певицы были готовы платить по полтора миллиона рублей, а теперь эта цифра замерла на отметке в 1,2 миллиона рублей.

С чем это связано, представители певицы не объясняют. Вполне возможно, что это временное затишье перед летними гастролями, которые обычно начинаются у исполнителей, сообщает Пятый канал.

Но саму исполнительницу, судя по всему, этот факт мало беспокоит. Нюша очень счастлива быть мамой. Она признается, что дочка стало ее неотъемлемой частью.

Певица Нюша стала мамой минувшей зимой. Дочь она родила в Майями и уже через три месяца после выписки их роддома, прилетела в Москву, чтобы выступить на концерте. То есть, в полноценный декрет артистка не уходила, певица старается совмещать работу с уходом за малышкой. На днях, звезда призналась, что обставила детскую новой итальянской мебелью, а накануне поделилась фото с прогулки

ИСТОЧНИК KP.RU