2019-03-25T13:33:24+03:00
В мире

Король Испании почти час не мог выйти из самолета из-за короткого трапа

Сотрудники аэропорта Буэнос-Айреса уже хотели отправлять лайнер в другую гавань, но все же смогли найти выход из ситуации
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Король Испании Фелипе VI и королева ЛетицияКороль Испании Фелипе VI и королева ЛетицияФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Довольно нелепая ситуация произошла в воскресенье, 24 марта, в аэропорту Хорхе Ньюбери в Буэнос-Айресе.

Вечером в гавани приземлился Airbus с королем Испании Фелипе VI и его супругой Летисией на борту. Монаршие особы уже хотели выйти из лайнера, как вдруг оказалось, что они попросту не могут этого сделать - подогнанный трап не доставал до двери.

Мало того, что самолету испанских ВВС пришлось летать над аргентинской столицей около 15 минут, ожидая предоставления места для посадки, так королю еще на протяжении часа понадобилось сидеть взаперти. Причем все это время на взлетно-посадочной полосе толпилась делегация встречающих, состоящая из министров иностранных дел обеих стран и других высокопоставленных чиновников.

Согласно данным газеты Vanguardia, в какой-то момент лайнер хотели просто перенаправить в аэропорт Эсейса, однако работникам Хорхе Ньюбери все же удалось отыскать подходящий по высоте трап и вызволить Фелипе и королеву из "плена".

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года неприятность произошла также с самолетом канцлера Германии Ангелы Меркель. Борт вынужден был сделать незапланированную посадку из-за сбоя в распределительной коробке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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