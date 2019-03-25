В Кремле осудили отказ Польши приглашать РФ на годовщину Второй мировой
В Кремле негативно отнеслись к решению Польши не приглашать Россию на памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Соответствующую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными, ибо роль нашей страны в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить", - цитирует ТАСС представителя Кремля.
Напомним, что в сентябре этого года в польском городе Гданьск состоятся траурные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Сайт kp.ru писал о том, что Варшава пригласила на них всех, кого только можно, в том числе Германию, а вот Россия приглашение так и не получила. Власти Польши объяснили такое решение тем, что наша страна не состоит в Европейской союзе и "Восточном партнерстве".
ИСТОЧНИК KP.RU