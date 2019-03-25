2019-03-25T14:29:55+03:00
Политика

В Кремле осудили отказ Польши приглашать РФ на годовщину Второй мировой

В Москве призвали не забывать роль нашей страны в завершении этой войны
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войныВ Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Кремле негативно отнеслись к решению Польши не приглашать Россию на памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны. Соответствующую позицию озвучил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными, ибо роль нашей страны в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить", - цитирует ТАСС представителя Кремля.

Напомним, что в сентябре этого года в польском городе Гданьск состоятся траурные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Сайт kp.ru писал о том, что Варшава пригласила на них всех, кого только можно, в том числе Германию, а вот Россия приглашение так и не получила. Власти Польши объяснили такое решение тем, что наша страна не состоит в Европейской союзе и "Восточном партнерстве".

ИСТОЧНИК KP.RU

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