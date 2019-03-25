Порошенко заявил, что "мышцы" СБУ вселяют страх во врагов Украины

СЕГОДНЯ 14:46 2019-03-25T14:46:27+03:00

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За последние пять лет Служба безопасности Украины увеличила свою мощь и значительно нарастила "мышцы", которые теперь вселяют неподдельный страх во врагов незалежной. Такое заявление сделал президент страны Пётр Порошенко, поздравляя силовиков с 27-й годовщиной создания СБУ.

"Мышцы, которые СБУ нарастила за последние пять лет, вселяют страх во врагов и уверенность в украинское общество", — написал глава государства на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что данная служба стала по-настоящему "действенным механизмом защиты безопасности государства и его граждан".

Ни для кого уже не секрет, что Порошенко любит похвастаться достижениями своей армии, которые порой бывают очень сомнительными. Так, например, ранее президент Украины рассказал о наличии в распоряжении ВСУ некоего "смертоносного оружия", способного при необходимости одолеть врага.

Сайт kp.ru писал о том, что в этой же речи политик ,конечно же, не забыл в очередной раз назвать Россию "агрессором".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/694787" frameborder="0"></iframe> 5 главных кандидатов в президенты Украины.По неожиданным для всех результатам, на первом месте в гонке рейтингов кандидатов пока идет комедийный шоумен Владимир Зеленский

ИСТОЧНИК KP.RU