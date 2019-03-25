В Россию с официальным визитом прибыл президент Ливана

СЕГОДНЯ 14:57 2019-03-25T15:06:25+03:00

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В Москву с официальным визитом прибыл президент Ливана Мишель Аун.

Визит политика продлится два дня. Во вторник, 26 марта, у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле подчеркнули, что лидеры двух стран обсудят вопросы развития сотрудничества в экономике и торговле, гуманитарной сфере, а также международную и региональную проблематику.

В свою очередь Мишель Аун заявил, что планирует во время визита также обсудить вопросы, которые связанны с последствиями войн на Ближнем Востоке, проблемы христиан.

К слову, это первый визит президента Ливана Мишеля Ауна в Россию. Он был избран президентом страны в октябре 2016 года, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили ситуацию в Сирии и Ливане. Телефонный разговор между двумя политиками состоялся по инициативе израильской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU