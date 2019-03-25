Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой

СЕГОДНЯ 15:00 2019-03-25T15:00:11+03:00

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Кейт Миддлтон перестала общаться с одной из своих близких подруг Роуз Ханбери. Обычно спокойная и благожелательная герцогиня Кембриджская приревновала своего супруга принца Уильяма к Роуз и поссорилась с ней.

Примечательно, что ссора оказалась настолько серьезной, что в скором времени Кейт Миддлтон удалила Роуз из списка своих приближенных.

Добавим, что в Норфолке семьи герцогини и ее приятельницы соседствуют, а их дети крепко дружат между собой. Ранее женщины часто проводили вместе времени, вместе посещали культурные и благотворительные мероприятия, а также виделись в свободное время, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В связи с этим ссора подруг стала большой неожиданностью для всех окружающих. Появились слухи, что Кейт приревновала супруга к соседке. И это при том, что сам Уильям потратил не мало усилисй, чтобы помирить жену с ее подругой. Однако все его попытки провалились, а герцогиня наотрез отказалась общаться с Ханбери, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU