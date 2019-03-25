2019-03-25T15:24:59+03:00
Политика

Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры и искусства

Имена лауреатов объявил советник президента РФ Владимир Толстой
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В понедельник, 25 марта, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой сообщил, что в ближайший вторник глава нашего государства Владимир Путин вручит премии молодым деятелям культуры, а также награды за произведения для детей и юношества. При этом помощник российского лидера уточнил, что размер каждого вознаграждения составит 2,5 миллиона рублей.

Также Толстой объявил имена лауреатов. Так, лауреатами президентской премии для молодых деятелей культуры стали архитектор Николай Переслегин, главный дирижер Ростовского академического симфонического оркестра Валентин Урюпин и режиссер Сергей Чехов. Они получат награды за вклад в развитие отечественной архитектуры, музыкального искусства и театральной школы, сообщает сайт Кремля.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в конце прошлого года Путин утвердил новый состав Совета по культуре и искусству. Как отмечалось, критерием для включения в состав новых членов являлся личный творческий успех и профессиональный авторитет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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