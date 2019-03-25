Медведев подписал документы о программах расселения из аварийного жилья в регионах
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документы о порядке реализации региональных программ расселения людей из аварийного жилья и порядок оказания федеральной поддержки. Об этом глава кабмина сообщил в понедельник, 25 марта, на совещании с вице-премьерами.
«Я подписал два документа, которые определяют порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели», — сообщил глава кабина.
Медведев заявил, что в рамках национального проекта из федерального бюджета регионам предусмотрено выделять более 35 млрд рублей ежегодно.
Премьер-министр также поставил задачу «расселить 530 тыс. человек, 9 млн кв. м жилья (построить)» в течение шести лет и подчеркнул необходимость контроля целевых показателей.
«Программа рассчитана на длительную достаточно перспективу. Нужно чтобы мы ориентировались не на 2024 год, а смотрели, что происходит каждый год» - сказал он.
Ранее, в ноябре прошлого года, kp.ru сообщал о том, что Министерство строительства России предложило использовать различные механизмы для расселения аварийного жилья, в том числе социальную ипотеку.
ИСТОЧНИК KP.RU