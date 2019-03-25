МИД РФ надеется, что США признают факт отсутствия «сговора» Трампа с Россией

СЕГОДНЯ 15:50 2019-03-25T15:50:56+03:00

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В МИД РФ прокомментировали результаты расследования «российского вмешательства» в американские президентские выборы 2016 года.

Как заметили в дипведомстве, вывод об отсутствии сговора между предвыборным штабом Дональда Трампа и Москвой, сделанный спецпрокурором США Робертом Мюллером, «просто не мог быть иным». При этом российские дипломаты удивлены тем, что американцам потребовалось почти два года, чтобы «опровергнуть очевидную фальшивку».

«Удивляет, однако, что для такого заключения команде из 19 юристов, 40 агентов ФБР, экспертов-криминалистов и прочих сотрудников потребовались почти два года работы, в течение которых было выписано 2800 судебных повесток, допрошено 500 свидетелей и проведено столько же обысков», - подчеркнули в МИД РФ.

Также в министерстве выразили надежду на то, что США со временем признают необоснованность инсинуаций о «российском вмешательстве» в американские выборы. «Надеемся, со временем в Вашингтоне наберутся смелости и официально признают, что <…> все инсинуации о "российском вмешательстве" - не имеющая под собой оснований злобная клевета», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 22 марта было завершено начатое в мае позапрошлого года расследование приписываемого России «вмешательства» в американские выборы 2016 года. А чуть позже стало известно и содержание итогового доклада. Как выяснилось, спецпрокурор США пришел к выводу, что нынешний американский президент Дональд Трамп не состоял в так называемом сговоре с Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU