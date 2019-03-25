Китаянка лишилась почти 2,5 миллионов долларов США из-за отношений на сайте знакомств

СЕГОДНЯ 16:00 2019-03-25T16:00:43+03:00

Девушка перевела деньги на сайт казино, куда ей посоветовал возлюбленный, а потом средства исчезли и парень вместе с ними

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Молодая китаянка лишилась 16,6 миллионов юаней, что равно почти 2,5 млн.долларов США из-за совета своего возлюбленного. Парень предложил вложить деньги в казино, где они быстро увеличатся из-за ошибки в программном обеспечении. В итоге совет кавалера обошелся девушке очень дорого.

С молодым человеком Тан познакомилась на одном из специализированных сайтов. Вскоре оба уже общались в китайской соцсети WeChat и были в друзьях друг у друга.

Видимо, парень показался незамужней девушке отличной кандидатурой для дальнейшей семейной жизни, и она доверила ему информацию о своем финансовом состоянии. Выпускник Китайского университета Гонконга и топ-менеджер одной из ведущих транснациональных компаний – а именно так он отрекомендовался – сразу понял, что деньги не должны лежать без дела. Он предложил перевести средства на счет одного казино, а из-за уязвимости он сможет обмануть систему и увеличить сумму на счету.

Как известно, добрый совет стоит дорого, но Тан даже не представляла сколько. Девушка перевела в казино сначала 5,8 миллиона юаней (864 тысяч долларов) и сумма выросла до 6,82 миллиона юаней (1 миллиона 16 тысяч долларов). Не соврал, рассудила китаянка и опустошила весь свой банковский счет. Но на этот раз сумма не увеличилась и снять деньги оказалось нельзя, так как они исчезли. Вместе с ними исчез и новый знакомый девушки.

Ничего не оставалось, как попросить помощи у стражей порядка. Они и смогли отыскать путь, куда делись деньги: оказалось, что со счета казино их перевел знакомый девушки. Парень раскидал их на подставные счета и обналичил. Кстати, он оказался никаким не руководителем крупной компании, а безработным с неполным средним образованием, но это не помешало ему организовать хитрую схему, пишет Ридус.

ИСТОЧНИК KP.RU