2019-03-25T16:10:57+03:00
Общество

Во всех подмосковных автобусах можно будет расплатиться картой

До конца года на маршрутах заработает система самостоятельной оплаты проезда
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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До конца 2019 года валидаторы появятся во всех автобусахДо конца 2019 года валидаторы появятся во всех автобусах
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В автобусах на областных маршрутах установят валидаторы, которые позволят пассажирам самостоятельно оплачивать проезд — картой «Тройка» или банковскими картами. Автобусный парк региона насчитывает более 10 500 транспортных средств, около 50% уже оснащены устройствами для самостоятельной оплаты проезда. До конца 2019 года валидаторы появятся во всех автобусах.

- В настоящий момент стационарными терминалами оплаты оснащены 4900 транспортных средств предприятия. Благодаря валидаторам время на посадку в автобус на маршруте сокращается в среднем на 11 минут, - сообщил заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Святослав Иванов. - В апреле система самостоятельной оплаты проезда заработает на всем подвижном составе Мострансавто, а к концу года на подобную систему оплаты планируется перевести автобусы всех областных перевозчиков.

Валидаторы поддерживают различные способы оплаты: бесконтактной банковской картой (МИР, Visa, MasterCard), транспортной картой и брелоком «Стрелка», наличными. К тому же на новом оборудовании появилась возможность узнать информацию о балансе карты «Стрелка».

- Если пассажир планирует оплатить проезд или провоз багажа наличными средствами, то он сообщает водителю, до какой остановки он планирует проехать. Водитель печатает чек с QR-кодом, который пассажир прикладывает к терминалу оплаты и проходит в салон, - объяснили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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