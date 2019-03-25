Минфин предложил увеличить минимальную цену на игристые вина

СЕГОДНЯ 16:11 2019-03-25T16:11:21+03:00

Как считают в ведомстве, это позволит вытеснить с рынка контрафактную и нелегальную продукцию

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В понедельник, 25 марта, стало известно, что министерство финансов РФ предлагает поднять минимальную розничную цену на игристые вина с нынешних 164 рублей до 207 рублей за 0,75 литра, то есть сразу на 43 рубля.

Как отмечается в подготовленном ведомством проекте приказа, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, предлагаемые меры позволят создать нормальную конкурентную среду на рынке, а также вытеснить с него контрафактную и нелегальную продукцию и увеличить поступления в российский бюджет.

«Проект приказа устанавливает минимальные цены на игристые вина (шампанское) в соответствии с текущей ситуацией на отечественном рынке», - говорится в пояснительной записке к документу.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в Национальном Союзе производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции выступили с идеей ввести в нашей стране минимальную цену на пиво. Как отмечалось, минималку в этой общественной организации видят на уровне 35 рублей за пол-литра.

ИСТОЧНИК KP.RU