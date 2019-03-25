В Совфеде призвали США и Британию изучить заявления Прозорова

СЕГОДНЯ 16:31 2019-03-25T16:31:21+03:00

Как считает сенатор Франц Клинцевич, Вашингтону и Лондону стоит задуматься о том, кому помогают их спецслужбы

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В Совете Федерации прокомментировали слова экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова об участии британских и американских специалистов в подготовке подразделений СБУ для организации терактов и диверсий. Как признался сенатор Франц Клинцевич, это заявление для него «не стало откровением».

При этом политик сравнил сотрудников СБУ с террористами. «Физическое устранение многих лидеров и боевых командиров ДНР и ЛНР, пытки и убийства людей в тайных тюрьмах - все эти приемы и методы прямо заимствованы из арсенала международного терроризма», - заметил Клинцевич.

Также сенатор призвал власти Соединенных Штатов и Великобритании задуматься о том, кому они помогают. «Предлагаю лидерам США и Великобритании тщательно изучить эту информацию и задуматься, кому помогают их спецслужбы», - сказал политик РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник перебежчик из СБУ Василий Прозоров дал пресс-конференцию в Москве, в ходе которой рассказал, в частности, о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины, в которых пытали и убивали людей, а также о том, что незалежная причастна к катастрофе Boeing в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU