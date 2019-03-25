2019-03-25T16:31:21+03:00
Политика

В Совфеде призвали США и Британию изучить заявления Прозорова

Как считает сенатор Франц Клинцевич, Вашингтону и Лондону стоит задуматься о том, кому помогают их спецслужбы
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Российский сенатор Франц КлинцевичРоссийский сенатор Франц КлинцевичФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Совете Федерации прокомментировали слова экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова об участии британских и американских специалистов в подготовке подразделений СБУ для организации терактов и диверсий. Как признался сенатор Франц Клинцевич, это заявление для него «не стало откровением».

При этом политик сравнил сотрудников СБУ с террористами. «Физическое устранение многих лидеров и боевых командиров ДНР и ЛНР, пытки и убийства людей в тайных тюрьмах - все эти приемы и методы прямо заимствованы из арсенала международного терроризма», - заметил Клинцевич.

Также сенатор призвал власти Соединенных Штатов и Великобритании задуматься о том, кому они помогают. «Предлагаю лидерам США и Великобритании тщательно изучить эту информацию и задуматься, кому помогают их спецслужбы», - сказал политик РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в понедельник перебежчик из СБУ Василий Прозоров дал пресс-конференцию в Москве, в ходе которой рассказал, в частности, о тайных тюрьмах Службы безопасности Украины, в которых пытали и убивали людей, а также о том, что незалежная причастна к катастрофе Boeing в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СБУ подтвердила, что Прозоров был сотрудником ведомства
Росавиация ограничила полеты авиакомпании Nordwind
Родственница Сильвестра Сталлоне заживо сгорела после ДТП в Одессе
ХАМАС отверг причастность к ракетному обстрелу Израиля с территории Газы
Минфин предложил увеличить минимальную цену на игристые вина
Во всех подмосковных автобусах можно будет расплатиться картой
Китаянка лишилась почти 2,5 миллионов долларов США из-за отношений на сайте знакомств
МИД РФ надеется, что США признают факт отсутствия «сговора» Трампа с Россией
Медведев подписал документы о программах расселения из аварийного жилья в регионах
Путин 26 марта вручит премии молодым деятелям культуры и искусства
Франция осудила обстрел ракетами израильской территории из сектора Газа
Рогозин рассказал о проекте беспилотного трамвая медицинского назначения
Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой
В Россию с официальным визитом прибыл президент Ливана
Порошенко заявил, что "мышцы" СБУ вселяют страх во врагов Украины
ЕС завершил подготовку к Brexit без соглашения 12 апреля
Минфин: снижение ставок по ипотеке до 8% возможно раньше 2024 года
В Кремле осудили отказ Польши приглашать РФ на годовщину Второй мировой
Песков рассказал о подготовке визита Ким Чен Ына в Россию
В Кремле прокомментировали итоги расследования Мюллера
Мьянма получила еще шесть российских истребителей Як-130
Британские СМИ попросили Терезу Мэй покинуть пост премьер - министра
Президент Сербии призвал оппозиционеров бороться за власть на выборах
Песков: у Москвы и Киева разные понимание процесса обмена заключенными