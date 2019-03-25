Глава ФСИН предложил перерабатывать мусор осужденным в колониях

СЕГОДНЯ 16:48 2019-03-25T16:48:15+03:00

Планируется, что такой "инновационный" метод по сортировке и утилизации ТКО задействует 2 тысячи заключенных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Глава ФСИН Геннадий Корниенко предложил осужденным перерабатывать твердые коммунальные отходы. Всего таким образом будет трудоустроено порядка 2 тысяч человек.

"Положительная практика привлечения осужденных к этим работам имеется в управлениях ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Республике Крым и городу Севастополь, Алтайскому, Приморскому краям, Кемеровской, Нижегородской, Омской областям", - сказал руководитель ФСИН в ходе очередных парламентских слушаний в Совете Федерации.

Твердые коммунальные отходы в колониях заключенные перерабатывают на оборудовании, купленном за счет коммерческих компаний. Планируется, что такой "инновационный" метод по сортировке и утилизации ТКО задействует 2 тысячи заключенных, сообщает ТАСС.

В Республике Алтай, Брянской, Владимирской областях и других регионах уже достигнуты договоренности по трудоустройству осужденных.

К слову, напомним, ранее сайт kp.ru сообщал о том, что с 1 апреля в Псковской области снизят тарифы на вывоз и утилизацию мусора. Причиной стало снижение ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду, принятое правительством страны.

ИСТОЧНИК KP.RU