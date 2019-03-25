Росавиация ограничила полеты авиакомпании Nordwind

СЕГОДНЯ 16:35 2019-03-25T16:35:30+03:00

Это было сделано по результатам внеплановой проверки

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Росавиация приняла решение частично ограничить сертификат эксплуатанта авиакомпании Nordwind. Запрет будет действовать в части выполнения полетов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Данное решение было принято по результатам внеплановой проверки, которую провели специалисты Росавиации в отношении авиакомпании. Среди нарушений было то, что самолеты выпускали на рейс без должного технического обслуживания, несоответствие в программе обучения пилотов и отсутствие необходимого количества технического персонала в авиакомпании.

Запретные меры вовсе не обозначают, что авиакомпания перестанет выполнять рейсы, но маршруты должны строиться так, чтобы запасной аэродром всегда находился в часе полета.

Эта мера направлена только на увеличение безопасности пассажиров и экипажа во время полетов. К финансовой составляющей работы перевозчиков никаких вопросов не возникло, пишет газета «Известия».

14 марта, Россия запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX в своем воздушном пространстве. Это произошло через несколько дней, после того, как Эфиопии было зафиксировано крушение самолета Boeing 737 MAX, погибли все находившиеся на борту 157 человек, включая троих россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU