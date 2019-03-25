2019-03-25T17:03:35+03:00
Здоровье

Американские ученые предупредили о вреде свежевыжатого сока

Такие напитки содержат много калорий и повышают уровень глюкозы в крови
Елена АКИМОВА
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Врачи усомнились в пользе свежевыжатых соковВрачи усомнились в пользе свежевыжатых соковФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Американские ученые пришли к выводу, что свежевыжатые соки не так полезны, как кажутся. Например, они содержат слишком много калорий, а еще повышают уровень глюкозы в крови. Об этом рассказал врач Робин Форутан из Академии питания и диетологии.

Дело в том, что после обработки фрукты теряют витамины и клетчатку, а еще полезные вещества полифенолы и антиоксиданты, которые нужны организму. Если злоупотреблять такими напитками, то можно заполучить диабет вместо пользы. Целые плоды к такому эффекту привести не могут, отмечает медик.

Чтобы не нанести вреда организму, стоит употреблять такие соки только изредка, когда человек отмечает недомогание или упадок сил. Делать это нужно в течение одного дня, в противном случае антиоксидантная и энзимная активность снизится.

В течение дня не рекомендуется выпивать больше 0,5 стакана данного напитка. Кстати, если использовать вместо соковыжималки блендер, то конечный продукт будет содержать больше полезных веществ, - пишет Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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