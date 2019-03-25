К 2024 году 530 тысяч человек переселят из аварийного жилья

СЕГОДНЯ 17:28 2019-03-25T17:28:15+03:00

На эти цели из бюджета ежегодно будет выделять по 35 миллиардов рублей

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До конца 2024 года 530 тысяч россиян переедут из аварийного жилья в пригодные квадратные метры. Специально на эти цели из бюджета будет ежегодно выделяться по 35 миллиардов рублей. Только в текущем году расселение коснется 113 тысяч семей. Соответствующее постановление о реализации в 2019–2021 годах региональных программ переселения граждан из аварийного фонда подписал Дмитрий Медведев.

Всего на реализацию программы потребуется 9,5 млн кв. м жилья. Проблема с ветхим и аварийным жильем касается почти всех городов страны, только в Москве она не стоит остро.

Помимо программы расселения глава правительства утвердил методику определения индекса качества городской среды в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». К 2024 году количество городов с неблагоприятной экологией должно сократиться в два раза, пишет газета «Известия».

Сайт kp.ru писал, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документы о порядке реализации региональных программ расселения людей из аварийного жилья и порядок оказания федеральной поддержки. За время действия программы на эти цели уйдет 431 миллиард рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU