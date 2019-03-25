Путин поздравил Грецию с Днем независимости

СЕГОДНЯ 17:40 2019-03-25T17:40:35+03:00

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В понедельник, 25 марта, президент РФ Владимир Путин поздравил своего греческого коллегу Прокописа Павлопулоса и премьер-министра республики Алексиса Ципраса с Днем национальной независимости. При этом он пожелал всем грекам счастья, процветания и прогресса.

Кроме того, как уточнили в российском посольстве в Афинах, глава нашего государства отметил, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества отвечает интересам народов РФ, Греции и всей Европы. «Углублению отношений будет способствовать реализация договоренностей, достигнутых (с Ципрасом) на декабрьской встрече в Москве», - говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства нашей страны в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в декабре прошлого года в Москве состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Эта встреча должна была прервать напряженный период отношений двух стран, связанный с дипломатическим скандалом.

ИСТОЧНИК KP.RU