2019-03-25T17:40:35+03:00
Политика

Путин поздравил Грецию с Днем независимости

Президент РФ пожелал гражданам республики счастья, процветания и прогресса
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В понедельник, 25 марта, президент РФ Владимир Путин поздравил своего греческого коллегу Прокописа Павлопулоса и премьер-министра республики Алексиса Ципраса с Днем национальной независимости. При этом он пожелал всем грекам счастья, процветания и прогресса.

Кроме того, как уточнили в российском посольстве в Афинах, глава нашего государства отметил, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества отвечает интересам народов РФ, Греции и всей Европы. «Углублению отношений будет способствовать реализация договоренностей, достигнутых (с Ципрасом) на декабрьской встрече в Москве», - говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства нашей страны в Facebook.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в декабре прошлого года в Москве состоялись переговоры российского лидера Владимира Путина и премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Эта встреча должна была прервать напряженный период отношений двух стран, связанный с дипломатическим скандалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Экс-руководителей концерна «Укрспецэкспорт» подозревают в хищении $24 млн
Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле
Король Иордании отменил визит в Бухарест
В Дании изобрели помощника с бесполым голосом
К 2024 году 530 тысяч человек переселят из аварийного жилья
Экс-глава «Росгеологии» назвал причины своей отставки
Премьер Косово отправил в отставку замминистра юстиции за критику бомбардировок НАТО
Ученые доказали влияние ночного света на распространение рака
Американские ученые предупредили о вреде свежевыжатого сока
Албания предоставила россиянам безвизовый въезд на семь месяцев
Глава ФСИН предложил перерабатывать мусор осужденным в колониях
СБУ подтвердила, что Прозоров был сотрудником ведомства
Росавиация ограничила полеты авиакомпании Nordwind
В Совфеде призвали США и Британию изучить заявления Прозорова
Родственница Сильвестра Сталлоне заживо сгорела после ДТП в Одессе
ХАМАС отверг причастность к ракетному обстрелу Израиля с территории Газы