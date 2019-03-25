Лавров и Помпео обсудили ситуацию в Венесуэле

СЕГОДНЯ 18:01 2019-03-25T18:01:07+03:00

В Вашингтоне рассказали о телефонном разговоре главы МИД РФ и госсекретаря США [видео]

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В понедельник, 25 марта, стало известно о том, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров пообщался по телефону с госсекретарем США Майклом Помпео.

В частности, в ходе состоявшейся беседы дипломаты обсудили ситуацию в Венесуэле, сообщает сайт госдепартамента Соединенных Штатов. При этом в американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Помпео воспользовался случаем, чтобы обвинить Москву в «неконструктивном поведении» в отношении боливарианской республики.

«Госсекретарь призвал Россию прекратить неконструктивное поведение и присоединиться к другим странам, которые стремятся к лучшему будущему для венесуэльского народа», - говорится в заявлении Госдепа.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента. Причем США и ряд стран Латинской Америки практически сразу признали оппозиционера временным главой государства. Между тем Россия, Мексика, Китай, Турция и Индонезия выразили поддержку законному президенту страны Николасу Мадуро.

Переворот в Венесуэле: 5 наивных вопросов о том, что происходит в стране.Венесуэла 2018 на грани госпереворота. Лидер оппозиции, Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. И даже принес присягу. США признали Гуайдо главой государства. Но избранный президент Венесуэлы Николас Мадуро не намерен уходить с поста. Венесуэла сегодня - самая горячая точка Латинской Америки. В Венесуэле - массовые протесты. Все происходящее в стране напоминает пороховую бочку. В столице Венесуэлы не утихают митинги.

ИСТОЧНИК KP.RU