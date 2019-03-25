2019-03-25T18:16:13+03:00
В мире

Экс-руководителей концерна «Укрспецэкспорт» подозревают в хищении $24 млн

Как сообщили в генпрокуратуре Украины, подозреваемые на протяжении 2010 - 2012 годов злоупотребляли служебным положением
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Как сообщили в генпрокуратуре Украины подозреваемые на протяжении 2010 - 2012 годов злоупотребляли служебнымКак сообщили в генпрокуратуре Украины подозреваемые на протяжении 2010 - 2012 годов злоупотребляли служебнымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Бывших руководителей концерна «Укрспецэкспорт» подозревают в злоупотреблении служебным положением и кражей средств на сумму почти $24 млн. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

«Объявлено о подозрении бывшим руководителям компании «Укрспецэкспорт», которые на протяжении 2010—2012 годов путём злоупотребления служебным положением посредством заключения соглашения о сотрудничестве с иностранной компанией, зарегистрированной в Объединённых Арабских Эмиратах, завладели денежными средствами» — написала Сарган в Facebook.

Пресс-секретарь генпрокурора заявила, что подозреваемые скрываются от следствия и объявлены в розыск. Сумма похищенных ими средств составляет $23 870 458.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в феврале прошлого президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку главу концерна «Укроборонпром» Роман Романов. Причиной стала задолженность госпредприятия зарплат работниками Николаевского судостроительного завода.Тогда в «Укроборонпроме» заявили, что долг по заработной плате образовался из-за того, что заводу три года не возмещали средства за содержание ракетного крейсера «Украина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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