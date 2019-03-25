2019-03-25T18:17:13+03:00
В мире

В Китае зацензурировали "Богемскую рапсодию", убрав пикантные сцены

Из фильма вырезали кадры целующихся мужчин и другие [видео]
Алия КАМИЕВА
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Кинокартина посвящена истории рок-группы Queen: ее пути к успеху, кризису и воссоединению перед концертом Live Aid, который состоялся в 1985 годуКинокартина посвящена истории рок-группы Queen: ее пути к успеху, кризису и воссоединению перед концертом Live Aid, который состоялся в 1985 годуФото: кадр из фильма
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Прокатная версия фильма о британской рок-группе Queen вышла в КНР с вырезанными ЛГБТ-сценами. Так, вырезанными оказались кадры со словом "гей", целующихся парней и сцена, где участники Queen переодеты в женскую одежду (готовятся к съемках в клипе на песню I Want To Break Free).

"Зрителям в китайской версии сразу показывают недовольную реакцию музыкантов на запрет клипа, что кажется нелогичным без предыстории", - комментирует CNN.

Отметим, что в Поднебесной однополые браки не легализованы. Законопроекты, легализующие однополые браки, находятся на рассмотрении в местном парламенте (Законодательном Юане), сообщает CNN.

Ранее сайт kp.ru писал о том, фильм получил "Золотой глобус" в номинации "Лучшая драма". Кинокартина посвящена истории рок-группы Queen: ее пути к успеху, кризису и воссоединению перед концертом Live Aid, который состоялся в 1985 году. Этот концерт стал одним из самых известных и масштабных в истории рок-музыки.

При этом на самой церемонии вручения премии "Оскар" актер Рами Малек, сыгравший ведущую роль, упал со сцены в зрительный зал вместе с заветной статуэткой. Ему понадобилась помощь врачей. После падения Малек пропустил фотографирование со своими коллегами-актерами.

Также сайт kp.ru сообщал, что британская киноакадемия BAFTA исключила режиссера "Богемской рапсодии" Брайана Сингера из списка номинантов на свою премию. Он больше не упоминается среди авторов фильма. Причной этому стали обвинения о сексуальных домогательствах против Брайана Сингера. Четверо мужчин рассказали СМИ, как в разные годы подвергались харассменту со стороны режиссера, будучи несовершеннолетними. Сам Брайан Сингер назвал заявления клеветой.

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Актер Рами Малек получил "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Богемская рапсодия"
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ИСТОЧНИК KP.RU

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