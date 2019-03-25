2019-03-25T18:27:22+03:00
Общество

Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра Карасевича

Экс-руководителя АО «Газпром промгаз» подозревают в уклонении от уплаты налогов
Дарья ИВАШКИНА
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Суд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра КарасевичаСуд заочно арестовал бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра КарасевичаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В понедельник, 25 марта, Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал российского ученого и экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следственных органов.

«Удовлетворить ходатайство следствия, избрать Карасевичу меру пресечения в виде содержания под стражей заочно», - приводит слова судьи ТАСС.

Напомним, в конце прошлого года бывший топ-менеджер «Газпрома» был объявлен в международный розыск. При этом стоит отметить, что изначально в отношении Александра Карасевича было возбуждено дело за неуплату налогов на 738 миллионов рублей. Между тем чуть позже выяснилось, что в ходе расследования вскрылась мошенническая схема по хищению почти двух миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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