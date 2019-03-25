СЕГОДНЯ 18:56 2019-03-25T18:56:32+03:00

Летевший из Лондона в Дюссельдорф самолет по ошибке сел в Эдинбурге Фото: Иван ВИСЛОВ

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Самолет британских авиалиний British Airways, совершающий рейс из Лондона в Дюссельдорф, по ошибке сел в шотландском городе Эдинбург. Об этом в понедельник, 25 марта, представитель авиакомпании.

Как сообщается, ошибка произошла по причине того, что пилоты получили неправильно оформленные летные документы, где пунктом назначения был указан Эдинбург. Представители British Airways принесли извинения пассажирам рейса и пообещали разобраться как такое недоразумение могло произойти.

«Мы приносим извинения клиентам за подобное нарушение их путешествия и свяжемся с ними в индивидуальном порядке», - говорится в заявлении британского авиаперевозчика.

Лайнер был дозаправлен и направлен в Дюссельдорф, где благополучно приземлился.

Ранее kp.ru писал о самолете авиакомпании AirAsia, который по ошибке приземлился на другом континента, перепутав малайзийский Куала-Лумпур с австралийским Мельбурном.

Тогда пилоты вылетевшего из Сиднея лайнера обнаружили неисправность в навигационной системе. Однако попытки исправить ошибку только усугубляли ситуацию и рейс отклонялся от курса. В город отправления самолет не мог вернуться из-за плохой погоды. В итоге пилотам пришлось полагаться только на визуальную информацию.

ИСТОЧНИК KP.RU